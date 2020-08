Blíží se vydání ultimátní edice hry Control, co vše bude obsahovat?

Akční adventura Control je vskutku skvělý herní počin, proto není divu, že když jsme o ní minulý rok psali recenzi, dostala od nás vysokých osm z deseti. To je však už nějaký ten čas zpátky. Pokud jste fanouškem této hry, možná rádi uslyšíte, že Control dostane svou Ultimátní edici, která se začne prodávat doslova za pár dní.

Edice by měla obsahovat kromě základní hry také obě rozšíření (The Foundation a AWE), herní režim The Expeditions, foto režim a veškerý další obsah, který do hry dorazil od jejího vydání.

Control Ultimate Edition vychází na veškeré platformy, a to konkrétně na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X. PC hráči si mohou vybrat, jestli si hru pořídí na Epic Games Store nebo na Steamu.

Pokud jste fanouškem Steamu, tak toto ultimátní vydání si budete moct pořídit už 27.srpna. 10. záři pro Epic Games Stores, PlayStation 4 a Xbox One (v digitální formě). No a co se týká zbytku platforem, tak pro ně se tato edice začne prodávat ke konci letošního roku. Pro více informací mrkněte na oficiální stránku hry.