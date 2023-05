Blizzard odhaluje, jak bude fungovat přibývání obsahu do Diabla IV. Sezóny, battle pass a kosmetický obchod

Od vydání Diabla IV nás dělí necelý měsíc. I přes to, že má základní hra zabavit hráče na desítky hodin, v dnešní době je už zvykem, že po vydání se obsah hry neustále rozrůstá a jinak to nebude ani v tomto případě. Blizzard se na svém blogu podělil s fanoušky, jak u jejich novinky bude post-launch obsah fungovat. Vedle střídání sezón nechybí ani battle pass.

Začínáme se sezónami, které se budou obměňovat každého čtvrt roku a mají přinášet čerstvé koncepty a nápady. Do tohoto výčtu spadají i nové herní mechaniky, questy a legendární vybavení. První sezóna ale neodstartuje hned s vydáním hry. Na její začátek si hráči počkají do poloviny července a dává to i docela smysl. Bude tak dostatek času na to, aby si ti nejzapálenější prošli základní hru skrz na skrz. K hraní sezónního obsahu navíc bude potřeba dokončit kampaň.

Abyste se v novinkách lépe orientovali, budete mít vždy po ruce Season Journey. Každá sezóna bude mít odlišné cíle a skrz tuto funkci se v nich snadno vyznáte. Za splnění těchto aktivit můžete získat sezónní odměny a zároveň skrz ně dostanete i Favor, díky které zvýšíte úroveň svého Battle Passu. Ty se budou měnit s každou sezónou. Čeká vás 27 úrovní zdarma, dalších 63 se odemkne, pokud zaplatíte 10$ za premium pass. Pokud se ale chcete plácnout přes kapsu, tak si můžete za 25$ koupit Accelerated Battle Pass, se kterým se instantně odemkne 20 úrovní.



Sezónní požehnání zvýší rychlost získávání zkušeností či zlaťáků

Odměny sestávají z kosmetických doplňků a Smoldering Ashes, které budou sloužit jako měna při nákupu sezónních požehnání, které vám dodají bonusy k zisku zkušeností nebo zlaťáků. U prémiového passu navíc získáte platinum, které poslouží jako měna v separátním obchodě s kosmetickými doplňky. Navíc si ho můžete dokoupit za reálné peníze. Podle údajů na blogu to vypadá, že za 1$ si pořídíte 100 platiny.

A ještě pár detailů o samotném obchodě s platinou. Věci, které v něm můžete koupit, nijak neovlivní hratelnost. Jde pouze o úpravy vzhledu vaší postavy. Nabídka se má pravidelně měnit a tematicky se nové přírůstky budou držet temného pojetí Diabla IV. Předtím, než dáte Blizzardu své peníze, se můžete skrz preview podívat, jak bude na vaší postavě doplněk vypadat, abyste nenakupovali naslepo. Stejně jako postup se i tyto nákupy budou přenášet skrz platformy.

I když jsou sezóny a battle passy v dnešní době už docela běžné záležitosti i ve velkých titulech, stále to na nás působí tak, že Blizzard chce hlavně hráče podojit, jak se dá. Ve hrách za plnou cenu je to zkrátka méně stravitelné, než když bychom si měli pořídit pass ve free-to-play titulu. Když ale odhlédneme od placených doplňků, nevypadá to s Diablem IV vůbec špatně. Už tento víkend si ho můžete vyzkoušet s posledním zátěžovém testu serverů a pokud se vám potom nebude chtít čekat až na 6. června, tak s Ultimate edicí se do hraní můžete pustit o 4 dny dříve a rovnou dostanete i ten nejdražší battle pass.