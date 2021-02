Blizzard oficiálně oznámil World of Warcraft: Burning Crusade Classic

Ve světě MMORPG asi neexistuje více legendární hláška z trailerů, než "You are not prepared". Nyní si ji budou moci hráči World of Warcraft opět vychutnat ve vší parádě, protože se po klasickém World of Warcraft dočkají postupu kupředu k prvnímu datadisku. World of Warcraft: Burning Crusade Clasic vyjde ještě letos.

Informace se na internetu původně objevila jako únik, který však záhy Blizzard potvrdil novým trailerem. Můžeme tak jásat a těšit se na návrat do Outlandu a jeho nezaměnitelných lokací i boj se samotným Illidane Stormragem. Patříte-li mezi milovníky vanilly, máme pro vás také dobrou zprávu. Budete totiž moci zůstat i nadále na serveru pro hru bez datadisků. Stejně jako u World of Warcraft Classic i v případě Burning Crusade bude hra dostupná každému, kdo má aktivní předplatné.

World of Warcraft: The Burning Crusade původně vyšlo v roce 2007 a stalo se mezi hráči WoW jedním z nejpopulárnějších rozšíření původní hry. Přináší nový svět, PvP systém arén, létající mounty či profesi Jewelcrafting. Zavítáte znovu do Outlandu?