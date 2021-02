Blizzard oznámil předělávku Diablo 2: Resurrected na PC a konzole

Na Diablo 4 si pravděpodobně ještě nějakou dobu počkáme, a tak nás čerstvé odhalení Blizzardu moc potěšilo. Na trh se totiž chystá HD remaster kultovního Diabla 2, a to nejen na PC, ale také na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Nintendo Switch. Dorazit by měl ještě v letošním roce a registrace do PC alfy probíhají už nyní.

Diablo 4 bude mít také osvobozování táborů ve stylu Far Cry 4

Předělávka zahrnuje původní hru a rozšíření Lord of Destruction a čekat bychom měli překopání grafického kabátku včetně dynamického osvětlení, předělaných animací a efektů až na 4K rozlišení a všech 27 minut herních filmečků bylo vylepšeno a přetočeno, záběr po záběru. Omlazení se dočkal i herní soundtrack, nyní s podporou Dolby 7.1 Surround Sound.

Pro ty, kdo prahnou po nostalgické atmosféře tu bude možnost kdykoliv přepnout do původního vzhledu hry jediným stiskem tlačítka. Samozřejmostí bude stará dobrá hratelnost i všech 7 hratelných tříd, na které jsme zvyklí z původní hry a datadisku.