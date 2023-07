Blizzard postupně přidá své hry z Battle.netu i na Steam. První je na řadě Overwatch 2, další budou následovat

Doba, kdy každé větší vydavatelství muselo mít vlastního klienta, je už naštěstí pryč, ale stále přežívá vedle Steamu a Epic Store řada menších služeb. Mezi ně patří i Battle.net, kde najdete hry od Activisionu a Blizzardu. To se ale brzy změní. Své hry postupně Blizzard uvede i na Steamu. Jako první vlaštovka by se měl v tamním obchodě objevit od 10. srpna Overwatch 2.

Steam v tomhle případě nebude jen prostředník podobně jako u her od Ubisoftu, kde se stejně neobejdete bez zapnutí klienta Ubisoft Connect. Overwatch 2 plně využije služby Steamu včetně achievementů a seznamu přátel. Bez propojení s Battle.net účtem se ale stále neobejdete.

Co se týče příchodu dalších blizzardích her na Steam, to nám prý řeknou, až přijde správný čas. Prioritou pro společnost každopádně stále zůstává Battle.net. Je to ale určitě dobrý krok jen z toho důvodu, že touto cestou mohou hry od Blizzardu získat oficiální podporu pro Steam Deck. Sice existují kličky, skrz které si na něm můžete zahrát třeba nové Diablo, ale s přímou podporou Steamu by to bylo mnohem jednodušší.

