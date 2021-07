Bloober Team po partnerství s Konami vyvrací spekulace nejen o novém Silent Hillu

Je to jen pár týdnů, co Konami uzavřelo partnerství s polským studiem Bloober Team, které je známé díky hororovkám Layers of Fear, Medium nebo Observer. Během chvíle se tak rozjeli spekulace ohledně toho, že pracují na novém Silent Hillu. CMO Tomasz Gawlikowski ale tyto spekulace vyvrací.

Všechno to navíc studiu zkomplikovaly žádosti o dotace, ve kterých se v souvislosti s Bloober Teamem psalo o třech projektech, které mají označení H2O, Black a Dum Spiro. Z prvního z nich se vyklubalo Layers of Fear 2, takže u zbylé dvojice fanoušci spekulovali, který z nich je novým Silent Hillem. Podle slov Gawlikowskiho jsou ale informace z těchto žádostí zastaralé. "Online spekulace založené na zastaralých nebo nekompletních informacích často vedou ke zvláštním teoriím mezi hráči."

"Poslali jsme žádosti na další 2 projekty označené Dum Spiro a Black. Po několika iteracích Dum Spira jsme usoudili, že ho v současnosti nemůžeme vytvořit ve formě, která je přiměřeně citlivá pro dané téma a zároveň komerčně úspěšná. Stručně řečeno. Dum Spiro již momentálně není v aktivním vývoji." Dum Spiro mělo být hororovkou, která se odehrává v židovském Lodžském ghettu za druhé světové války.

Podobně prý bylo upuštěno i od původní myšlenky projektu Black. Měla to být akce z FPS pohledu odehrávající se ve středověku kombinovaném se sci-fi prvky. "Stále vyvíjíme hru pod tímto kódovým označením, ale už je to hodně odlišný projekt něž o jakém jste si mohli přečíst na webu v posledních dnech," dodal Gawlikowski.

Vypadá to tedy, že ani jeden z těchto projektů Silent Hillem není. To ale neznamená, že opravdu pokračování v Bloober Teamu nevznikne. Partnerství s Konami musí přeci jen mít nějaký větší smysl.

