Bloodhunt končí s přidáváním nového obsahu. Battle royale z pražských ulic ale bude možné hrát i nadále

Univerzum Vampire The Masquerade je ve světě videoher známé díky výborným RPG Redemption a Bloodlines ze začátku tisíciletí. Moderním pokusům o zpracování temných upírských příběhů se ale nedaří a k neúspěchům se přidává i ambiciózní battle royale Bloodhunt, který si v našich končinách vysloužil pozornost už jen díky tomu, že se odehrává v ulicích Prahy. Po roce od vydání ostré verze studio Sharkmob oznámilo, že už neplánuje do hry přidávat další obsah. Servery ale poběží, takže nepřijdete o možnost se do krvavé vřavy zapojit i v budoucnu.

Hra jako taková není Bloodhunt vůbec špatná. V počátcích mu ale pošramotila pověst nedotažená optimalizace, kdy i hráči se silnými sestavami měli problémy se stabilitou FPS. V oznámení studia o ukončení vývoje je jako hlavní důvod uvedeno nedosažení kritického množství aktivních hráčů k udržení vývoje.

Pro Bloodhunt se chystá jeden závěrečný patch. Aby hra nabízela stávajícím fanouškům něco i nadále, přibyde do ní systém, kdy hráči budou moci hlasovat o odemykání nových věcí. O jeho fungování se prý podělí v dalším oznámení. Sharkmob zatím nemá v plánu uzavírat servery úplně a prý je hodlají udržet tak dlouho, dokud bude mít Bloodhunt aktivní komunitu hráčů. V rámci úprav k závěru hry bude také odstraněna možnost pořizovat si herní měnu za reálné peníze. Kosmetické doplňky si ale budete moci pořizovat i nadále a bude jednodušší se k nim dostat zkrátka samotným hraním.

Je to škoda mimo jiné z toho důvodu, že aktuálně se Bloodhunt vypořádal s většinou svých prvotních problémů. Na původní vlnu zájmu se mu očividně nepovedlo navázat, ale pokud vás zaujala myšlenka upírských soubojů v Praze, určitě mu dejte šanci. Zdarma si ho můžete zahrát na PC a PlayStationu 5.

Upírská tematika je ve hrách využívaná žalostně málo, a i když má Vampire The Masquerade výborné základy, ve hrách se mu zkrátka nedaří. Ve vývojovém pekle se momentálně nachází RPG Bloodlines 2, které bylo oznámené už v roce 2019, ale od té doby přišlo několik odkladů a vývoj mělo dostat na vývoj úplně jiné studio, než se kterým byla hra představena. Špetkou útěchy moderních her z tohoto univerza jsou tak jen grafické romány Coteries of New York a Shadows of New York.

