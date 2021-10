Bloodhunt s komunitním updatem dostal nový herní mód a zkrátil čekání na hru

I když je Vampire The Masquerade: Bloodhunt stále zatím v předběžném přístupu na Steamu, tak si u hráčů vysloužil slušnou popularitu. Vývojáři už před vydáním uváděli, že hodlají úzce spolupracovat s komunitou a nyní už vidíme první výsledky tohoto přístupu. Nový update přidává do hry duo mód pro 42 hráčů. Do pražských ulic se tedy můžete vydat v týmech po dvojicích.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 byl téměř zrušen, prozradil vydavatel

Dua nahradily mód pro trojice. Ten by se ale měl v budoucnu opět vrátit. Po každé hře už se také nemusíte vracet do Elysia a rovnou můžete hledat další zápas. Tato možnost ale zatím bohužel nepodporuje hraní v partě.

S updatem vyšel také trailer představující hratelný klan Nosferatu:

Po technické stránce se pak snížila doba čekání mezi hrami. Načítání by celkově mělo být kratší i o několik desítek vteřin. Hlavní věc, o kterou by se měli vývojáři postarat, je ale optimalizace. Ta totiž stále na PC není nejlepší a i na výkonných strojích Bloodhunt neběží nijak zázračně.

Mobilní pokračování PUBG s podtitulem New State vyjde příští měsíc

Kromě toho si tvůrci také připravili odměny pro věrné hráče. Ve zdejším obchodě najdete po omezenou dobu pár kosmetických doplňků zdarma a k tomu do hry přibylo i několik výzev. Do konce letošního roku by se Bloodhunt měl dostat i na PlayStation 5. Přesné datum vydání ale zatím neznáme.

Zdroj: Wccftech