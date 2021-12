Bloomberg: Sony chystá odpověď na Game Pass. Spojí PlayStation Plus a Now

Podle listu Bloomberg prý v Sony přepracují systém předplatných pro PlayStation. Pod kódovým označením Spartacus firma na jaře uvede jednotnou službu, která má spojit PS Plus a PS Now. Celkově nabídne tři tarify, ten největší by svou skladbou měl připomínat konkurenční Xbox Game Pass Ultimate.

Jen připomeneme, že PlayStation Plus je v současnosti nutný pro hraní online multiplayeru (s výjimkou F2P titulů), jeho součástí je 100GB cloudový prostor pro uložení pozic a pravidelné slevy nebo bonusy do her. A jako bonus k němu Sony každý měsíc rozdává několik her (dnes typicky dvě pro PS4 a jednu pro PS5), které je možné hrát, dokud si Plus platíte. PS Plus stojí doporučených 1560 Kč ročně, často jej ovšem získáte s velkou slevou.

PlayStation Now zase zpřístupňuje katalog zhruba 800 titulů, které lze spouštět, aniž byste si ty hry museli kupovat zvlášť. Now momentálně funguje na PC, PS4 a PS5, v nabídce jsou hry pro PS2, PS3 a PS4. Všechny tituly je možné hrát streamovaně (od loňska v rozlišení 1080p), hry pro PS2 a PS4 je však možné do konzolí také stáhnout a hrát i „offline“. Jen hry pro PS3 je nutné vždy streamovat. PS Now zatím funguje ve vybraných zemích, mezi nimiž Česko ani Slovensko nejsou. Předplatné stojí 60 eur (přibližně 1550 Kč) ročně.

Podle Jasona Schreiera z Bloombergu by si nová služba měla ponechat název PlayStation Plus, jen dostane dva tarify navíc a zruší se značka Now.

základní tarif: stejný jako současný PlayStation Plus

střední tarif: navíc neomezený vstup do katalogu her pro PS4 a PS5

nejvyšší tarif: navíc rozšířené demoverze, streamování a katalog her pro PS1, PS2, PS3 a PSP

Sony se pochopitelně k těmto spekulacím nevyjadřuje, takže na případné potvrzení si budeme muset počkat několik měsíců. Pokud se však informace Bloombergu potvrdí, bude to znamenat dvě věci, které se jinde příliš neexponovaly.

Díky střednímu tarifu by mohl vstup do katalogu fungovat i v zemích, kde Sony nenabízí streamované hraní, protože firma nemá dostatečnou infrastrukturu. A v nejvyšším tarifu se má otevřít i katalog her pro PS1 a PSP, což je velká novinka. Bloomberg neuvádí, že by zpětnou kompatibilitu řešil jen streaming. Existuje tak šance, že by například na PS5 bylo možné hrát tituly z PS3 i offline, pokud už Sony vytvořilo funkční emulátor.

Bloomberg nic nemluví o tom, že by Sony po vzoru Microsoftu nabídlo v předplatném vlastní hry hned v den vydání. Firma se k tomu ostatně už v minulosti stavěla negativně a šéf PlayStationu Jim Ryan opakovaně říkal, že je to neudržitelný model.