Boj v Ghost of Tsushima bude náročný, přežijete jenom pár zásahů

Projít Ghost of Tsushima mohlo na ukázce ze Staty of Play vypadat poměrně jednoduše. Hráč s hlavním hrdinou procházel mongolskými tábory jako nůž máslem a zdálo se, že nebude nejmenší problém si poradit s každým protivníkem. Před podobnými myšlenkami však vývojáři varují. Hru prý na videu hrál velmi zkušený jedinec, který již ovládl její finty a triky. Noví hráči se zjevně zapotí o mnoho více především kvůli tomu, že se studio Sucker Punch snaží dodržet skutečnou nebezpečnost mečů. Stačí tak pár zásahů a váš hrdina se už ze země nezvedne.

"Snažili jsme se udělat z tohoto hlediska realistickou hru, takže pár zásahů od nepřítele vás zabije. Sdelovali jsme samurajské filmy a lidé tam padnou po jedno nebo dvou zásazích. Přesně to jsme se snažili zabudovat do bojového systému. Porážet Mongoly bude těžké, ale je to výzva, která vás ve hře nechá cítit se živě a ocenit vítězství. Nemůžete prostě naběhnout do tábora a bojovat s pěti nepřáteli zároveň. V takovém případě se octnete v boji s přesilou a zemřete," sdělil vedoucí vývoje Nate Fox.

Kromě nutnosti taktického přístupu k boji s větší skupinkou nepřátel si užijete především souboje s opravdovými mistry meče. Čekají vás totiž duely, ve kterých se střetnete s nejsilnějšími nepřáteli. Vývojáři původně chtěli ukázku tohoto boje zařadit do State of Play, ale nakonec tak neučinili. "Co jsme na State of Play neukázali, i když bych si to přál, jsou duely se zkušenými bojovníky. Je to klasická samurajská záležitost. Tyto souboje jsou nesmírně obtížné a jejich zakončení je zpracované tak filmově, jak jen to jde. Musíte svého nepřítele studovat a pochopit, jak útočí, abyste vyhráli," pokračoval Fox.

Ghost of Tsushima vychází 17. července na PS4.