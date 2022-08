Bojovka od Riot Games bude free-to-play. Project L má respektovat hráčův čas i obsah peněženky

Riot Games za poslední roky rozjelo několik projektů, ale spousta jich je stále ve vývoji. Mezi ně patří i jejich bojovka.

Po oslavách 10. výročí od spuštění League of Legends to Riot Games rozjelo i s dalšími hrami. Zabrousili do kartiček s Legends of Runeterra, pro stratégy tady jsou Teamfight Tactics a na mobilech boduje Wild Rift. Ještě je ale v přípravě několik velmi očekávaných projektů a tradiční 2D bojovka se dvěma šampiony na každé straně, kterou zatím známe jako Project L, je jednou z nich. V novém videu od vývojářů jsme se dozvěděli, že stejně jako ostatní velké hry Riot Games bude i tahle fungovat na modelu free-to-play.

Vývojáři prý chtějí, aby byl každý hráč schopný užít si jejich hru bez ohledu na to, kde žije, jak umí hrát nebo kolik má peněz. Slibují, že monetizace bude brát ohled na časové možnosti hráčů i na množství peněz, které si budou účtovat za kosmetické doplňky. Tyto věci dělají Riotu dlouhodobě problémy u jejich ostatních her, takže doufáme, že Project L bude mít v tomhle ohledu lepší start.

Vývoj ani zdaleka není hotový. Klíčové mechaniky jsou ale blízko dokončení a velká část týmu se přesunula k tvorbě šampionů a dalších částí hry. Byl také odhalen další přírůstek do soupisky - Illaoi. Tu můžete velmi dobře znát z League of Legends i Legends of Runeterra. Podrobnosti ohledně toho, jak probíhá tvorba šampionů pro Project L, si můžete pročíst v příspěvku na blogu Riotu. Další novinky o Projectu L pak máme očekávat ještě před koncem letošního roku.

Zdroj: Riot Games