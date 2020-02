Bojovka Tekken 7 překonala hranici pěti milionů prodaných kopií

Zatím poslední díl bojovky Tekken, který nese pořadové číslo sedm, se prodává výborně. Jeho tvůrci se nyní mohou radovat z toho, že hru si zakoupilo už pět milionů lidí. V konkurenci velkých titulů nejde o tak závratné číslo, ale bojovky přece jenom nejsou tím největším prodejním trhákem a pětimilionová hranice je tak skvělým výsledkem, který musí potěšit každého fanouška série. Napovídá totiž, že sedmička by pro Tekken rozhodně neměla být konečnou.

Oops.... I had completely missed it...TK7 achieved 5 million copies by the end of 2019. Please wait for a while to update the commemorative illustration.

ドタバタしていた年末年始で500万本達成していたとのこと...完全に報告を見逃していました。記念イラストのアップデートはまたあとで..