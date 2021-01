The King of Fighters je velmi populární a dlouhotrvající bojová série, která v letošním roce konečně dorazí do ringu se svým novým pokračováním. Díl s číslovkou XV je slibován na březen letošního roku a oznámení doprovází také oficiální trailer.

Do hry by se měla vrátit celá řada známých postav a soupisky doplní i nováčci. Více o obsahu a bijcích můžete dozvědět kromě oficiálního traileru také v Season Pass 3 traileru.

Oficiální trailer

Season Pass 3 Trailer