Boom Karts: Multiplayer Kart Racing - Mario Kart z tržnice | Recenze

Verdikt

Celkově ale rozhodně není o co stát. Na krátké poježdění hru rozhodně doporučíme, na dlouhodobé hraní to však určitě není. Boom Karts nemá již po několika desítkách závodů co nabídnout a tlačí hráče až moc okatě do nákupů v aplikaci. A to skutečně nesnášíme!