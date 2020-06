Bouře přichází v novém traileru pro Ghost of Tsushima

Studio Sucker Punch nás na svoji novinku láká už dlouhou dobu. Tentokrát by to mělo být naposledy vzhledem k tomu, že Ghost of Tsushima vychází už 17. července. Jelikož se jedná o exkluzivitu pro čtvrtý PlayStation, tak jsou očekávání velká. Hratelnost sice zatím soudit nemůžeme. Nicméně, po grafické stránce si zatím nemáme na co stěžovat.

V roli samuraje Jina se podíváme na japonský ostrov Cušima v době mongolské invaze. Svoji domovinu nezvládne ubránit, ale bez boje se vzdát nehodlá. Bude na vás, jestli budete dál kráčet cestou ctihodného samuraje nebo využijete lstí a stanete se duchem.