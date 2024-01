Božský Smite dostane druhý díl. Dlouholetá MOBA přechází na Unreal Engine 5

Na poli žánru MOBA her stále kraluje League of Legends a Dota 2. Vedle nich ale už téměř 10 let funguje také Smite, ve kterém se můžete chopit role bohů z všemožných kultur a oproti jeho konkurentům akci vidíte z pohledu třetí osoby. Vývojáři z Titan Forge Games s blížícím se výročím oznámili další velkou věc. Chystají plnohodnotný druhý díl, který má být novou generací pro tento žánr. Pomoci jim v tom má i fakt, že Smite 2 poběží na pátém Unreal Enginu.

Zatím není jasné, kdy vypukne další střet bohů, ale dojde k tomu určitě na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X. Tvůrci se budou držet stále stejného konceptu. Hlavními rozdíly mají být vylepšení uživatelského rozhraní, vylepšené audio nebo schopnosti bohů, které budou pracovat s fyzikálním enginem.

Nová technologie zkrátka znamená posun ve všech směrech a umožňuje studiu také už s vydáním hry podporovat hraní skrz platformy. Změní se také interní systém vyhledávání zápasů a hodnocených žebříčků. Přímo ve hře pak můžete očekávat překopané vlastnosti předmětů a celkově úpravy hratelnosti, které mají podpořit větší důraz na dobrou strategii.

Hráči, kteří stále milují původní Smite, nemusejí smutnit. Jednička stále bude fungovat současně s dvojkou. Titan Forge Games uvádí, že jsou odhodlaní podporovat oba tituly. Pokud by se ale někteří hráči chtěli přesunout ke dvojce, čekají je bonusy. Za čas strávený ve Smitu skrz nový Divine Legacy program bude možné převést spoustu věcí do nové hry. Do toho spadají všechny drahokamy, které hráč utratil, unikátní skiny, odznaky nebo skiny, které budou fungovat napříč oběma díly. Poslední jmenovaná funkce platí pro všechny přírůstky, které budou do obou her přidány od začátku tohoto roku. Pokud byste se chtěli do nového dílu pustit co nejdříve, tak můžete své štěstí zkusit s přihláškou do alfa testu na oficiálních stránkách.