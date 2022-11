Brahman: The Gate of Salvation je nová sci-fi příběhovka. Pracuje na ní český Cinemax

S novými hrami od tuzemských vývojářů se roztrhl pytel. Tentokrát se se svojí novinkou hlásí o slovo studio Cinemax, které má za sebou třeba RPG Inquisitor nebo The Keep. Po pár menších hrách se pouštějí zase do úplně něčeho nového. V Brahman: The Gate of Salvation budeme bojovat proti silám přicházejícím na Zemi z jiných dimenzí.

Portály, skrz které se k nám dostávají nezvaní hosté, se objevují už od nepaměti. Aby se situace nevymkla z rukou, byla založena organizace Brahman, která za pomoci pokročilých technologií zajišťuje, aby vetřelci napáchali co možná nejmenší škody. Hrozba se ale v poslední době začala zvyšovat a portál je stále větší.

V hlavní roli našeho příběhu je Quinn T. Cooper, který je vyslán na ostrov, kde se portál objevuje. Obranné systémy ostrova jsou z nějakého důvodu nefunkční, takže se musí postarat nejen o jejich opravu, ale Quinn musí také zajistit, aby se nic z portálu nedostalo z ostrova pryč.

Stavebními prvky hry mají být otevřený svět, prostorové hádanky, chytání vetřelců a bohatý příběh, skrz který odhalíme tajemství ostrova. Koncept hry zní docela neokoukaně, ale ještě potrvá dlouho, než ji uvidíme v pohybu. Zatím máme k dispozici jen pár obrázků a vydání se plánuje až na rok 2025.

Zdroj: Steam