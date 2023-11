Braid vyjde ve vylepšené edici. Hrátky s časem v logické plošinovce se rozrostou o nové hádanky

Původní Braid od Jonathana Blowa je často označovaný za jednu z prvních her, které odstartovaly velkou indie vlnu trvající do dnešních dní. Dalo by se říct, že je to legenda logického žánru, ale těch 15 let už je na ní vidět. Příští rok 30. dubna ale vyjde ve výrazně vylepšené výroční edici na PC, PlayStation, Xbox i mobilní zařízení se systémy Android a iOS v rámci předplatného služby Netflix. A po poslední prezentaci Indie World byla potvrzena i verze pro Nintendo Switch.

Jelikož originál vyšel nejdříve na Xbox 360, tak běží v rozlišení 720p. Už při vývoji ale autoři tvořili grafiku v dvojnásobném rozlišení, aby mohli Braid znovu v budoucnu vydat, až se technologie posune. Nyní je ale posunutá příliš a na 4K monitorech vypadá původní Braid rozmazaně, což ostatně vývojáři sami přiznávají. Nikdy totiž nebyl tvořený pro zobrazení s takovým množstvím detailů. Proto má výroční verze kompletně překreslenou grafiku, a když už byli tvůrci u toho, přidali i řadu nových animací a efektů.

Živější díky tomu bude i samotné prostředí a upgrade dostaly i zvukové efekty a hudba. I přes všechny novinky si ale Braid má zachovat svůj originální nádech. A kdyby vás náhodou nový vzhled rušil, můžete kdykoliv přepnout na původní grafiku. Detaily ohledně vývoje vám pak sdělí sami tvůrci v komentáři, který si můžete zapnout přímo při hraní. Jejich cílem je udělat co nejhlubší vývojářský komentář, který jste kdy v jakékoliv hře viděli. Celkově je to povídání na více než 15 hodin.

Aby toho nebylo málo, tak prvotní myšlenka výroční edice se ještě rozrostla. Vedle všech vylepšení přibyde do hry také zcela nový svět hádanek. Pokud jste si ještě Braid neprošli, tak doporučujeme počkat těch pár měsíců na vydání nové verze. Samotná hratelnost zůstává, ale díky chytrým nápadům a designům funguje bez problému i dnes.

Zdroj: Braid Game