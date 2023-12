Brány Valhaly se otevírají. Do God of War Ragnarök přichází bezplatné rozšíření

Mezi všemi velkými novinkami se na The Game Awards objevil i Kratos. Na pokračování God of War je ještě brzy, ale studio Sony Santa Monica si pro fanoušky připravilo sváteční překvapení. Už dnes v 18:00 vychází zcela zdarma rozšíření Vallhala pro loňský GoW Ragnarök. Zároveň tím také chtějí oslavit překonání hranice 15 milionů prodaných kopií, kterou přesáhli 19. listopadu.

PlayStationu se začíná žánr rogue-lite nějak líbit, a tak se vedle již dříve oznámeného The Last of Us Part II chystá právě i do Ragnaröku. Kratova návštěva Valhaly bude sloužit jako epilog celého příběhu a zároveň vám dá možnost strávit ve hře dalších pěkných pár hodin díky své variabilitě. Abyste se do tohoto módu mohli pustit, nemusíte mít dokončenou základní hru. Vývojáři ale doporučují nejdřív dokončit příběh, pokud si nechcete něco předčasně vyzradit.

Kratos se vydává do Valhaly pouze s Mimirovou hlavou, takže se bude muset spolehnout jen na svůj arzenál zbraní. Všechny tři budete mít k dispozici už od vstupu do Valhaly, stejně tak jsou rovnou dostupné i jejich vychytávky ze stromů schopností. Vaše zbroj ale ztrácí svoji sílu a má tady jen kosmetický efekt. Statistiky si vylepšujete postupným porážením nepřátel, přičemž pokaždé dostanete na výběr z několika variant.

Vedle toho za úspěchy získáte měnu, která poslouží k nákupu permanentních vylepšení. To, jaké odměny dostanete, se odvíjí od obtížnosti. Na výběr je rovnou z pětice, přičemž platí pravidlo čím náročnější, tím šťavnatější odměna. Toto nastavení si můžete kdykoliv změnit i v průběhu průchodu.

I když budeme bojovat proti nepřátelům, kterým jsme čelili v základní hře, má nás ve Valhale čekat pár překvapení. A možná, že nám touto cestou tvůrci naznačí, kam bude série God of War směřovat do budoucna. To ostatně budete moci sami zjistit už dnes večer.