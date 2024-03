Březnová nabídka PlayStation Plus potěší fanoušky formulí a bojových umění

S předplatným PlayStation Plus ani v březnu nepřijdete o několik her, které si může každý člen aktivovat bez dalších poplatků. Tentokrát je nabídka velmi povedená. Jako první tady máme závody formulí F1 23, což je aktuálně nejnovější ročník. Jeho nástupce vychází až v květnu letošního roku. Ještě se tak dostatečně můžete vyřádit s jezdci z minulé sezóny nebo si projít příběhový mód Braking Point, který se do série vrátil po několika letech absence.

Pro fanoušky bojových umění tady máme Sifu. Výbornou kombinaci 3D mlátičky a rogue-lite žánru, ve které se hlavní protagonista vydává na cestu pomsty. Díky pradávnému artefaktu pro něj smrt neznamená konec. Místo toho ale rychleji stárne. Věk ovlivňuje samotné hraní. Čím je starší, tím méně života má, ale díky nasbíraným zkušenostem dokáže zasadit silnější rány. Jde o vcelku náročnou záležitost, ale pokud by na vás byla obtížnost příliš vysoká, tak v nastavení najdete jednodušší mód, který vývojáři do hry přidali dodatečně.

První Hello Neighbor se stal fenoménem hlavně u mladších hráčů. Pokračování Hello Neighbor 2 navazuje na objevování tajemství podivného souseda v otevřenějším světě a s chytřejší umělou inteligencí. Při vydání se sice potýkalo s nemalými technickými problémy, ale od té doby přišla řada vylepšení.

Na závěr si můžete aktivovat Destiny 2: The Witch Queen, což je jeden z velkých datadisků pro základní hru. Samotné Destiny 2 si můžete stáhnout zdarma, takže se nemusíte bát, že byste rozšíření nevyužili. Do rukou se vám v nové kapitole příběhu dostanou unikátní zbraně a hlavně se podíváte i na novou planetu.

Pokud hrajete střílečku The Finals, tak v obchodě najdete jako bonus balíček S.O Sleek Bundle, který vám zpřístupní dvojici outfitů a 12 skinů na zbraně. Jak je již zvykem, nabídka bude aktivní od prvního úterý v měsíci, tedy 5. března.

