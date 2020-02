Březnové Games with Gold potěší fanoušky Batmana i Castlevanie

Končí nám únor a Microsoft se tak rozhodl fanoušky svých konzolí nalákat na další měsíc a nadílku Games With Gold. I tentokrát se můžete těšit na dvojici her pro konzoli Xbox One a dvojici pro Xbox360.

Majitelé novější konzole dostanou kompletní sezónu výborné adventury Batman: The Enemy Within od studia TelltaleGames, takže si budou moci užít kompletní příběh se vším všudy a dělat těžká rozhodnutí o osudu Gothamu. Druhou hrou je hříčka Shantae: Half-Genie Hero.

Na konzoli Xbox360 pak dorazí výborná fantasy rubačka Castlevania: Lords of Shadow 2 a arkádová taškařice Sonic Generations. Obě hry samozřejmě budete moci díky zpětné kompatibilitě hrát i na Xboxu One.