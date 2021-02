Březnové hry zdarma z PS Plus lákají velkými jmény a akcí všeho druhu

Patříle-li mezi předplatitele služby PS Plus, máme pro vás dobré zprávy. V březnu se totiž budete moci zdarma vydat rovnou do čtyř her, které Sony rozdává. A nejde o žádné malé kousky. Největším lákadlem březnové nabídky je bezesporu fantastický remake Final Fantasy VII, který minulý rok oslnil širokou herní veřejnost a se ctí tak replikoval zážitky hráčů z původní hry.

Final Fantasy VII Remake: nezapomenutelný návrat | Recenze

Nemáte-li o Final Fantasy zájem, může vás potěšit také third person střílečka Remnant: From the Ashes, v níž budete muset ideálně s kamarády postřílet pořádnou řadu démonů, abyste zachránili svět. Ani u toho však Sony nekončí a přikládá ještě další dva kousky. Prvním z nich je VR vesmírná střílečka Farpoint. Na majitele PS5 potom čeká puzzle hříčka Maquette, která potrápí vaše mozkové závity prací se zmenšeninami věcí kolem vás.

Nemáte-li ještě stažené hry za únor, kdy byly zdarma hry Control, Concrete Genie a Destruction Allstars, můžete tak učinit ještě do druhého března. Co říkáte na nadílku, kterou Sony v posledních měsících nabídlo?