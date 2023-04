Britský úřad blokuje obchod mezi Activisionem a Microsoftem za rekordní částku. Důvodem je hraní přes cloud

Odkoupení Activisionu společností Microsoft za 69 miliard dolarů se řeší dlouhé měsíce. Některé regulační úřadu obchod schválily, ale britský Competition Appeals Tribunal do plánu Microsoftu dnes hodil vidle. Akvizici hodlá blokovat. Není to ale kvůli sérii Call of Duty, která je jedním z hlavních témat celého procesu. Pokud by obchod prošel, mělo by to prý negativní vliv na konkurenceschopnost v oblasti hraní přes cloud.

„Microsoft má už nyní silnou pozici a náskok v oblasti hraní přes cloud před ostatními konkurenty a tato akvizice by tuto výhodu ještě posílila, což by umožnilo oslabit novou a inovativní konkurenci," uvádí v prohlášení Martin Coleman, předseda nezávislé skupiny odborníků.

Vedení Microsoftu nicméně nezahálí a Brad Smith, prezident Microsoftu, okamžitě dal vědět, že se hodlají proti rozhodnutí odvolat. „Zůstáváme naplno odhodlaní tuto akvizici dotáhnout do konce a odvolat se.“ K tomu se přidal i Bobby Kotick, který stojí ve vedení Activisionu. Aaron Glick ze společnosti TD Cowen ale poznamenává, že odvolání u tohoto úřadu ještě nikdy neprošlo. Možná, že si Microsoft v tomto ohledu uzme prvenství, ale bez určitých ústupků to nejspíš nepůjde.

Rozhodnutí je překvapující i kvůli tomu, že ještě před pár dny přicházely odhady s tím, že s velkou pravděpodobností obchod projde i u britského úřadu. Další zásadní moment přijde 22. května, kdy se má o své závěry k akvizici podělit Evropská komise. Komise ochrany amerických spotřebitelů svoje slyšení plánuje až na srpen.

Zdroj: Bloomberg