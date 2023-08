Broken Sword se vrátí v pokračování s podtitulem Parzival's Stone. První díl legendární série dostane remaster

V posledních letech se oživení dočkalo hned několik legendárních sérií. Během Gamescomu se objevilo oznámení, které by neměli minout dlouholetí fanoušci klasických adventur. K životu se totiž opět probouzí Broken Sword. Nejen, že dostaneme zbrusu nový příběh v novém díle jménem Parzival's Stone, ale úplně první dobrodružství vyjde ve vylepšené verzi. Oba projekty má na svědomí studio Revolution Software.

Parzival's Stone se připravuje pro PC, konzole i mobily. Vývojáři prý využijí styl grafiky, který nazývají jako super 2D. To v praxi znamená, že 2D prvky budou aplikované na 3D geometrii, aby se mohli pohybovat v reálném čase. V traileru ostatně už můžete vidět první ukázku.

V hlavních rolích se opět objeví George a Nico. Na vzpomínání na svá předchozí dobrodružství ale nemají mnoho času. Velmi rychle se rozjede konspirace zahrnující nacistické lovce pokladů, kvantovou fyziku a středověká tajemství. Pokud jste nikdy žádný Broken Sword nehráli, klidně se budete moci rovnou pustit do nového dílu, protože půjde o samostatný příběh, který hra rovnou uzavře.

Předělávka jedničky bude k dispozici pod názvem Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged. Její vydání se také chystá na PC, konzole a mobily. Dočkat bychom se jí měli začátkem příštího roku. Díky upravenému vizuálu tato verze poběží až v rozlišení 4K. Na pořádnou ukázku z Reforged si ale očividně budeme muset ještě chvíli počkat. Zatím se musíme spokojit s pár obrázky, které najdete v galerii výše.

„Tohle je něco, co nazýváme renesancí Broken Sword. Společně s Parzival's Stone a Shadow of the Templars: Reforged tvoříme velkou, odvážnou a širokou nabídku jak těm, kteří už v kůži George a Nica někdy kráčeli a touží po novém dobrodružství, tak i lidem, kteří o této sérii nikdy neslyšeli. Stejně jako všechny hry ze série Broken Sword i oba nové tituly existují jako samostatná dobrodružství bez nutnosti předchozích znalostí,“ říká Charles Cecil, zakladatel a CEO studia Revolution Software.