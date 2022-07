Brýle Playstation VR 2 budou mít technologii sledování pohybu očí. Potvrdil to výrobce Tobii

Budeme moci ovládat části hry jen pohybem očí?

Firma Tobii, zaměřená na technologii snímání pohybu očí, oznámila v pátek integraci do brýlí virtuální reality Playstation VR 2, které Sony chystá do prodeje ke konzoli Playstation 5. Vypadá to tedy, že se do VR her platformy postupně dostane také možnost ve hrách ovládat některé prvky pomocí pohybu očí.

"Playstation VR2 stanoví novou laťku pro herní virtuální realitu v průmyslu a umožní milionům uživatelů napříč světem zažít sílu eye trackingu," řekl Anand Srivatsa, CEO společnosti.

Ačkoliv moc detailů prozatím neznáme, Tobii potvrzuje, že kamerky v brýlích využívají infračervený optický senzor pro sledování pohybu očí a v tuto chvíli je podporováno přes 50 her včetně Far Cry 6 či Flight Simulator. V nadcházejících letech, kdy PS VR2 vyjde, bude technologie integrována do her ještě více.