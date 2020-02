Brzy vyjde dokument o sérii Tony Hawk's Pro Skater

Roku 1999 se zrodila nevídaná popularita jedné z hvězd řádění na prkně, která až do dneška nemá obdoby. Díky sérii počítačových her dnes Tony Hawka zná i naprostý analfabet co se tohoto sportu týče a my můžeme nyní nahlédnout pod pokličku toho, jak celý projekt a následná pokračování série vznikala.

Film ponese název Pretending I'm a Superman a jde o nezávislou dokumentární tvorbu, která vzniká ve spolupráci s bývalým producentem Neversoftu. Právě ten stál u vzniku slavné série, která se pyšní například tím, že její první díl prodal devět milionů kopií v době, kdy ještě zdaleka nebyly počítačové hry tak rozšířený byznys jako dnes. "Pretending I'm a Superman vypráví příběh toho všeho. Jak se skateboarding stal mainstreamem, ve kterém již navždy zůstal. Vývoj prvního dílu Tony Hawk's Pro Skater i jeho následných pokračování tak, jak je známe dnes. Vyprávíme skrze rozhovory s hvězdami jako je Tony Hawk, Rodney Mullen, Steve Caballero, Eric Koston a dalšími," popisují tvůrci svůj dokument.

Tony Hawk v úterý na sociálních sítích oznámil, že první promítání je naplánované na 29. února, kdy se představí na festivalu Mammoth Film Festival.