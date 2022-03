Přijde další Zaklínač. CD Project oznámil novou ságu a rozjede ji doslova epicky

Studio CD Project Red právě oznámilo, že Zaklínač se vrátí. Měl by být další hrou po problematickém Cyberpunku 2077, takže odhalení můžeme brát i jako „damage control“ po neustálých odkladech a špatném technickém stavu jejich aktuálního titulu.

Zatím neznáme žádné bližší detaily. Poláci pouze potvrdili, že spolupracují s Epic Games a využijí jeho Unreal Engine 5. Zaklínač, alespoň jeho hlavní série, je přitom spjatá s firemním REDenginem, který firma v několika generacích zlepšovala a využila jej i u Cyberpunku.

Právě on také může být důvod, proč hra moc dobře nefungovala. Outsourcované engine by mohl ušetřit studiu práci. CPR s Epicem uzavřel několikaletou smlouvu a partner by mu měl pomoci s technickým vývojem.

CD Project Red v minulosti říkal, že Geraltův příběh ukončil, ale že svět Zaklínače opustit nechce. Společnost se navíc udobřila s autorem předlohy Sapkowským, takže vývoj by neměly brzdit ani případné soudní tahanice.

Kam se ale nový příběh, resp. celá sága, bude ubírat? Na oznamovacím obrázku vidíme zaklínačský medailon. Nikoliv však ten se symbolem vlka, který měl Řezník z Blavikenu. Připomíná spíš kočku a tato škola byla v předchozí sáze zmíněná. Avšak medailon kočky nosila už Ciri a ten vypadal jinak. Možná jej ale studio změnilo, ostatně tvář Geralta také prošla vývojem.

Fanoušci v minulosti také spekulovali, že by se další Zaklínač mohl odehrávat v úplně jiném prostředí a jinými hrdiny a hráči by si vytvořili vlastní postavu, kterou by mohli „roleplayovat“. Studio však nikdy nic podobného nepotvrdilo.

PS: Spolupráce s Epicem neznamená, že by budoucí hra byla dostupná (na PC) jen v jeho obchodě, ubezpečuje CD Project Red.