Budoucnost série Silent Hill odhalí Konami tuto středu. Jaké novinky můžeme očekávat?

Po hromadě úniků a spekulací jsme konečně dostali informace z oficiálních zdrojů.

V letošním roce jsme několikrát psali o tom, že okolo značky Silent Hill je docela rušno. Se spekulováním o tom, co se s tímto oblíbeným hororem chystá, budeme moci skončit už tuto středu. Konami plánuje novinky odhalit ve 23:00 našeho času.

Sice nepadlo, co všechno můžeme očekávat, ale díky zmíněným únikům máme určitou představu. Jako první přichází na mysl The Short Message, což by měla být krátká ukázka ve stylu P.T., které lákalo na nikdy nevydané Silent Hills od Hidea Kodžimy. Tento titul nedávno dostal hodnocení v Jižní Koreji.

Dále by mělo přijít oznámení remaku Silent Hill 2, který má vznikat ve studiu Bloober Team. To je z minulosti známé díky svým hororům Layers of Fear nebo Blair Witch. Celkem nám vrtá hlavou, proč se s předěláváním nezačalo u prvního dílu. Uvítali bychom alespoň porty všech předchozích dílů na moderní platformy, protože se k nim dnes už nedá snadno dostat. Silent Hill 2 přišel na řadu jako první nejspíš díky své oblíbenosti v rámci série.

Konami má spolupracovat také se studiem Annapurna Interactive. O jejich výtvoru toho ale zatím nevíme, pokud to tedy nebude regulérní pokračování, ze kterého podle všeho už také uniklo pár obrázků. A v neposlední řadě by také mohlo dojít i na nový film, jehož režisér nedávno potvrdil, že je ve vývoji vícero her týkajících se série Silent Hill. Už je zbytečné dále odhadovat, co Konami chystá, když nás od oznámení dělí už jen 2 dny.

Zdroj: Silent Hill