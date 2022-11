Budoucností fotbalových her je podle organizace FIFA blockchain a metaverse. Oznámila čtyři spolupráce

Po letošním ukončení spolupráce mezi EA a organizací FIFA bylo otázkou, kam kroky této licence povedou dál. Spolu s původním oznámením bylo řečeno, že hry pod značkou FIFA budou stále vycházet, jen na nich bude pracovat někdo jiný. Ani náhodou by nás nenapadlo, jak to nakonec dopadne. FIFA se totiž vydá směrem k metaverzu a využití technologií blockchainu.

Pojďme na to popořadě. Prvním projektem, do kterého se FIFA zapojí, je metaverzum Uplandme, kde se odehraje tematická událost při příležitosti světového poháru v Kataru. Hráči budou mít šanci získat oficiální FIFA World Cup digitální předměty, což zahrnuje i stěžejní scény z celého turnaje. Podle pár záběrů z tohoto metaverza bychom Uplandme rozhodně budoucností fotbalu nenazvali. Na pohled spíš vypadá, jako bychom se pěkných pár let vrátili do minulosti.

Dále tady máme FIFA World Cup Qatar 2022 on Phygtl, což má být podle všeho mobilní aplikace pracující s rozšířenou realitou. Fanoušci mohou společně augmentovat fotbal té nejvyšší úrovně a zároveň získat vybrané fotky a videa ze světového poháru, což FIFA nazývá jako „digitální reprezentaci věčného fandomu“.

FIFA si očividně oblíbila kartičky v Ultimate Teamu od EA, protože jejich další "hra" Matchday Challenge se bude točit právě kolem nich. Půjde o tipovací hru založenou právě na fotbalových kartách, kde budete moci hrát proti svým přátelům. Z popisu to zní jako klasické fantasy ligy.

Do čtveřice nám chybí Altered State Machine - AI League: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition. Tady se budete dívat na fotbalové zápasy čtyřčlenných týmů, které budete moci ovlivnit zatím neznámými způsoby.

FIFA po konci spolupráce s EA uváděla, že hodlá vyjednávat se světovými vývojářskými studii. To, co zatím představila, ale vypadá spíš jako výsměch hráčům, kteří si jejich předchozí fotbalové ročníky užívali. Pro EA je to alespoň ujištění, že s jejich EA Sports FC nebudou mít v dohledné době žádnou konkurenci.

Zdroj: Eurogamer.net