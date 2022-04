Bugsnax na konci dubna zamíří i na Switch a Xbox. Rovnou bude součástí Game Passu

Na lov oživlých sladkostí se budete brzy moci vydat na všech velkých platformách.

Bugsnax je roztomilá objevitelská adventura z pohledu první osoby, ve které sbíráte stvoření, která jsou z poloviny zvířata a z té druhé pochoutky. V roli novináře se snažíte najít zmizelou Elizabert Megafig. Na zdejším ostrově je toho ale k objevení mnohem víc. Od 28. dubna budete moci objevovat i na konzolích Xbox One, Series S|X a Nintendo Switch. Hra bude v ten den rovnou dostupná i skrz Game Pass. To platí pro konzolovou i PC verzi.

Aby toho nebylo málo, tak tento den také vyjde velký přídavek The Isle of Bigsnax. Na novém ostrově budete moci lovit nová stvoření. Do hry novinky přijdou formou updatu zdarma. Není to žádné malé rozšíření. Jeho součástí je i pokračování příběhu, nové úkoly a spoustu dalšího vedlejšího obsahu.

Zdroj: Xbox