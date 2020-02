Bungie hledá čerstvé posily do týmu pro vývoj nové herní série

Studio Bungie má napilno. Před nějakou dobou dokázalo ukořistit práva na sci-fi sérii Destiny pro sebe a postavilo druhý díl na nohy. Nyní se vývojáři dívají do budoucna, ale vypadá to, že tam alespoň prozatím nevyhlížejí Destiny 3. Hledají totiž art directora, který by vedl produkci a vývoj nového projektu a prototyp nové herní série studia.

Už v minulém roce poznamenal šéf studia Pete Parsons, že chce mít z Bungie největší společnost zábavního průmyslu na světě a dopomoci mu k tomu má nejen Destiny, ale také další značky a série. A nová nabídka práce rozhodně nepopisuje Destiny 3.

"Jakožto Art Director budete definovat vzhled a styl nové značky Bungie a budete pracovat na všech uměleckých a vizuálních aspektech prototypu na jeho cestě do produkce," píše se na stránkách. "Přesněji řečeno budete pracovat se zábavným a nadšeným týmem, který se stará o novou značku studia Bungie."

Projekt by měl mít odlehčený až komediální podtón s celou řadou výstředních postav a pravděpodobně dorazí na PC a novou generaci konzolí. To zní dobře!