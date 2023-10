Bungie propouští. Rozšíření pro Destiny 2 se odkládá o několik měsíců, novinka Marathon v příštím roce nevyjde

Letošní rok je sice v ohledu nových her neskutečně silný, ale řada společností se uchyluje k šetření. Součástí změn je častokrát i propouštění a v tomhle případě přišla řada na studio Bungie, které je v posledních letech známé hlavně díky své FPS střílečce Destiny. Podle reportu od Bloombergu tým bude muset opustit zatím neurčité množství vývojářů.

Odchod části týmu samozřejmě poznamená aktuální plány. Rozšíření The Final Shape pro Destiny 2 původně mělo vyjít v únoru příštího roku. Místo toho si fanoušci budou muset počkat na červen. Jejich letos představenou novinku Marathon pak posunuli rovnou na rok 2025.

Není to ani zdaleka první studio spadající pod Sony, které letos propouští. Na mysl jako první přicházejí Naughty Dog nebo Media Molecule. Důvodem propouštění mají být značná zpoždění v plánech a také změna ve strategii. Z oficiálních kanálů to zatím nezaznělo, ale podle všeho se má Sony odklánět od své strategie masivně investovat do her jako služeb. Nemusíte být velkými experty na to, aby vám bylo jasné, že v tomhle odvětví jim ujel vlak a hráči jsou tímhle stylem her už dosti přesycení.