Byl oznámen remake Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic označován fanoušky jako KOTOR je jednou z nejlepších her od studia Bioware. Vynikající příběh v dávném republice nám ukázal neznámou část univerza Star Wars, do které bylo naprosto úchvatné se ponořit. Dnes byl na konferenci SONY oznámen remake, tedy kompletní přepracování hry, ale moc informací o něm nemáme.

Na remaku pracuje studio Aspyr, které příliš známé není, nicméně vzniklo již v roce 1996 a specializuje se na portování her. Remake KOTORu bude minimálně zpočátku exkluzivní na PS5, jelikož oficiální Playstation blog oznamuju "exkluzivita na PS5 po vydání", což naznačuje, že se hry časem dočkají i zbylé platformy.

Datum vydání zatím není známé.