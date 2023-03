Cal Kestis jde opět do akce. Star Wars Jedi: Survivor připomíná brzké vydání novým trailerem

Akční adventura Star Wars Jedi: Fallen Order patří k největších úspěchům EA za poslední roky. Těch úspěchů tedy nebylo zrovna moc, ale příběh Cala Kestise se opravdu povedl a není divu, že studio Respawn vytvořilo jeho pokračování. Survivor se odehrává 5 let po událostech prvního dílu a nový trailer ukazuje ochutnávku z příběhu. Hra pak vychází 28. dubna na PC, PS5 a XSX

Survivor se ponese v duchu svého předchůdce. Kromě volnějšího prozkoumávání planet ale přidá i další žádané novinky. Mezi ně patří třeba rychlé cestování, které podle ohlasů hráčů ve Fallen Orderu opravdu chybělo. Novinky jsou vidět i během soubojů. Cal tentokrát bude moci nepřátelům osekávat končetiny.

Tohle každopádně není jediná Star Wars hra, která momentálně vzniká. U kolegů v Quantic Dream se pracuje na příběhovce Star Wars Eclipse. Fanoušci netrpělivě očekávají i kompletní předělávku Star Wars: Knights of the Old Republic. Ta má ale podle posledních zpráv nemalé problémy s vývojem. Rozhodně to ale není vše, co ze světa Star Wars můžeme očekávat. Další zdroje uvádějí, že Disney má v plánu vydávat alespoň 2 Star Wars hry ročně. Jednu bychom tedy měli v dubnu. Snad se brzy dozvíme, jaká další by nás letos měla čekat.