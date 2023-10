Call of Duty a Diablo by se v Game Passu mohly objevit už příští rok, naznačuje Activision

Zřejmě už jen dny nás dělí od dokončení 69miliardové akvizice Activision Blizzardu. Microsoft se tímto obchodem přiblíží Sony a Tencentu a bude se s nimi přetahovat o to, která z firem je co do obratu z videoher největší na světě. Hráče ale bude zajímat především to, jak se změní dostupnost her.

Microsoft již podepsal 10leté smlouvy s Nintendem a Sony, na základě nichž bude pro konkurenční platformy vydávat hry ze série Call of Duty. Dohody ale nijak nezohledňují další hry, takže se může stát, že další díly Diabla, Tony Hawk's Pro Skater, Crashe Bandicoota atd. se už na PlayStation či Switchi neobjeví. Případně tam zamíří jen free-to-play nebo live service hry, kde není důležitá xboxová exkluzivita, ale co největší uživatelská základna, kterou lze dojit průběžně.

Co bude spojení Microsoftu a Activision Blizzardu znamenat na PC, zatím také nevíme. Když Microsoft koupil Bethesdu, postupně zrušil její herní obchod i klientskou aplikaci, a hry přesunul na Steam, Microsoft Store, Epic Games Store atd. Activision provozuje Battle.net, kam nové hry míří jako první, vydavatelství už je ale znovu ochotné vydávat tituly i jinde.

Na Steamu se tak objeví chystané Call of Duty: Modern Warfare III, zanedlouho tam zamíří i letošní Diablo IV. Ale například Diablo II: Resurrected je pořád vázané na platformu Activisionu. Microsoft Storu pro Windows 10 a 11 se ale hry tohoto vydavatelství nadále vyhýbají, což se zcela určitě změní.

A pak je tady otázka, jak to bude s Game Passem. Když Microsoft akvizici Activision před téměř dvěma lety oznamoval, rozšíření předplatného o jeho hry avizoval jako jeden z taháků. Teď se k této otázce na Twitteru vrátil samotný Activision. Uvádí, že letos nemá v plánu do Game Passu poslat Modern Warfare III ani Diablo IV. Čeká se na dokončení obchodu a teprve pak se bude jednak do dalších krocích.

Hry mají do Game Passu postupně přibývat až od příštího roku. Activision ale nikde specificky neuvádí, že musí jít právě o poslední díly Diabla a Call of Duty. Klidně se může začít staršími tituly, které už dnes (moc) nevydělávají. Microsoft sice u svých studií slibuje, že hry budou dostupné za předplatné hned v den vydání, ale to se týká jen nových titulů. Ty již vydané přibývají postupně podle různých interních postupů či v závislosti na smlouvách s partnery (např. časové exkluzivity u Ghostwire: Tokya či Deathloopu).