Letošní díl akční série Call of Duty se vrací do nostalgické podsérie Black Ops a pustí nás do tajných operací studené války. Kromě již tradičně nabušeného příběhu se můžeme těšit na inovativní multiplayer a samozřejmě zombíky. Titul sice vychází za cca dva týdny, startovní trailer si ale můžete vychutnat už nyní.

Call of Duty: Black Ops - Cold War vychází 13. listopadu letošního roku pro PC, PS4, Xbox One a později také pro Xbox Series X/S a Playstation 5.