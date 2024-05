Call of Duty: Black Ops 6 bude v Game Passu od prvního dne. Brzy uvidíme ukázku z hraní

Minulý týden se rojily spekulace okolo toho, jestli nové Call of Duty bude nebo nebude součástí Game Passu hned v den vydání. Nyní už je s pochybnostmi konec. Xbox s novým teaserem oznámil, že Black Ops 6 skutečně bude součástí předplatného hned s vydáním. Zatím ovšem nepadlo nic o tom, že by se měl Game Pass zdražovat nebo by měly přibýt nové úrovně předplatného, jak tvrdily některé zdroje.

Společně s oznámením podtitulu se pak také potvrdilo, že po Xbox Games Showcase bude následovat prezentace věnovaná čistě novému Call of Duty. Tu budeme moci sledovat živě 9. června večer. Mimo to, že se dozvíme více konkrétních detailů, si pro fanoušky Activision také nachystal pořádnou ukázku záběrů z hraní. Slibují, že nová kapitola podsérie Black Ops bude ještě temnější než její předchůdci.

Zdroj: Xbox Wire