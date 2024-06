Call of Duty: Black Ops 6 se představilo se vším všudy. Známe cenovku i datum vydání. Z disku si ukousne přes 300 GB

Během prezentace bylo prozrazeno mnoho detailů a zajímavých informací. Příběh nás zavede na začátek 90. let. Multiplayer poté vsází na nový, dosud neviděný systém pohybu omnimovement.

Celý Call of Duty: Black Ops 6 Direct najdete na Youtube

Nové Call of Duty otevřelo i zakončilo včerejší prezentaci Xboxu a postupně se vedle prvotních informací začínají objevovat i další zajímavosti. Nejdůležitější, co potřebujete vědět, je, že Black Ops 6 vychází 25. října na PC a starší i současnou generaci konzolí, kdy vás standardní edice vyjde zhruba na 2 000 Kč. Na svém počítači či konzoli si pak připravte 310 GB volného místa. Během hraní pak bude potřeba neustálé připojení k internetu, což platí i pro příběhovou kampaň. Pokud vás zajímá hlavně battle royale Warzone, musíte si ještě na detaily počkat. Už pro vás ale máme detaily o kampani a klasickém multiplayeru.

Proti systému

Za příběhovou kampaní nového přírůstku do nesmrtelné série Call of Duty stojí studio Raven Software ve spolupráci s Treyarch. Kampaň je definována jako špionážní thriller, kde jste přinuceni vzepřít se systému, abyste odhalili nebezpečí, které číhá na nejvyšších postech Bílého domu. Příběh nás zavede do 90. let 20. století s návazností na pád berlínské zdi a rozpad Sovětského svazu, kdy je USA jedinou supervelmocí světa.

Zdá se, že vývojáři kladou velký důraz na uvěřitelnost a podání příběhu. Díky tomu se nám během prezentace naskytla možnost i trochu detailněji poznat hlavní postavy nadcházející hry. Black Ops 6 představí jak veteránům série známé postavy, tak i zcela nové. Jméno, které rozhodně není cizí, Frank Woods, kterého můžete znát z předchozích dílů Black Ops, se vrací, ovšem nyní v pozici za stolem jako mozek operace, kam se dostal kvůli vážnému zranění, po kterém je odkázán na vozík. Do akce se poté podíváme v kůži Frankova chráněnce Troye Marshalla. V kampani na nás budou čekat ještě další spojenci, dokonce i jeden starý známý. Russell Adler se vrací, ale není zcela zřejmé v jaké roli a s jakými úmysly. Starý spojenec se může stát novým nepřítelem.

Samotné příběhové mise budou vsázet na různorodost a různé přístupy k jejich plnění. Nepůjde tedy o předscriptované souboje a akce, ale volba strategie a provedení bude čistě na vás. Stejná prohlášení padala i u loňského dílu a fanoušci z výsledného provedení rozhodně nadšení nebyli, tak snad se Activision alespoň v tomhle ohledu poučil.

Některé oblasti jsou vhodné pro tichý přístup, jiné pobízejí k plnohodnotné přestřelce. Hra vám nabídne prostředky, jak dosáhnout cíle a volnou ruku v jejich výběru a provedení. „To se přirozeně vztahuje i na boj, ale ovlivňuje to i rozhovory, které vedete, protože agenti diskutují, vyjednávají a manipulují, aby dosáhli různých výsledků, z nichž některé se dramaticky liší a závisí na předchozích rozhodnutích,“ zní od vývojářů.

Po vzoru předešlých Black Ops se dočkáme také základny, kterou budeme navštěvovat mezi misemi. Jedná se o staré panství, které se tyčí na vrcholku skály. Dle slov vývojářů nabídne více prostoru k prozkoumání a situací k rozvoji postav nežli základny v Berlíně z Black Ops Cold War. „Zatímco vítr a vlny narážejí do kamenných zdí tohoto honosného sídla, vy a váš tajný tým máte celé místo pod kontrolou. Vydejte se do zahrad, abyste si procvičili střelbu, odhalte tajemství ukrytá v některých z plesnivých místností a zajistěte si instruktáž od věčně vyhroceného nadrotmistra Franka Woodse, který zde pobývá poté, co utrpěl vážné zranění v poli.“

Vylepšená DNA

Samozřejmostí každého Call of Duty je multiplayer, který určuje DNA celé značky a studio Treyarch se rozhodlo zapracovat i několik znatelných změn. Black Ops 6 nabídne v den vydání hned 16 nových map, kdy 12 z nich je vytvořeno pro souboje 6 na 6 a 4 mapy typu Strike, které preferují souboje 2 na 2, ale dovolí také souboje 6 na 6 tváří v tvář.

Asi nejzajímavější novinkou je takzvaný omnimovement a celkové vylepšení pohybu postavy. Nyní máte možnost sprintovat, klouzat a skákat v jakémkoli směru a zároveň tyto jednotlivé pohyby řetězit s přesností a plynulostí. S celkovým vylepšením pohybu se pojí také takzvaný inteligentní pohyb, což jinými slovy znamená, že se vývojáři pokusili snížit požadované množství stisknutých kláves k provedení určitého pohybu. K dispozici tedy bude asistent sprintu nebo skrčení, který budete mít možnost vypnout nebo zapnout v nastavení hry.

Dočkáme se také přepracovaných a vylepšených zón zásahu na modelech postav. Konkrétně měly modely dříve čtyři tyto zóny a nyní jich budou mít devět. To znamená, že uvidíme přesnější animace smrti nepřátel, bude jasně rozeznatelné, zdali jste zasáhli levou nebo pravou nohu. Mimo jiné prošli změnou také operátoři a detail jejich zpracování, kdy by vše mělo jít o úroveň výš, stejně tak i uživatelské rozhraní, které bude možné upravovat podle preference.

Zajímavou novinkou je důraz, jaký vývojáři kladly na systém úrovní a zkušeností. Staré systémy se podrobily analýze, aby se mohl přinést lepší a vyváženější systém. Vrací se také Prestige ze starších dílu Call of Duty. Tento systém zaregistrujete až po dosažení maximální úrovně a pokud se rozhodnete jej využít, vrátí vás zpátky na první úroveň, ale dostanete za to patřičnou odměnu.

Návratu se dočkaly také zombie. Black Ops 6 bude při vydání obsahovat rovnou dvě nové mapy pro herní režim se zombíky, který jde po vzoru Black Ops Cold War. Budeme tedy vraždit nekončící hordy zombie se všemi novými mechanikami a vylepšeními, které nový multiplayer přinese.

Předobjednávky a edice

Call of Duty Black Ops 6 si můžete předobjednat již nyní v jakékoli digitální edici a dostanete přístup k otevřené betě, spolu s kosmetickými předměty. Hra nabízí hned několik digitálních i fyzických edicí a zahrát si ji budeme moci jak na staré, tak i nové generaci konzolí a PC, přičemž datum vydání bylo stanoveno na 25. října.

Standardní edice s cenovkou 2 000 Kč je dostupná pro hráče na PC a jedná se o základní edici hry, která nabízí kromě samotné hry i benefity předobjednávky zmíněné výše. Cross-Gen Bundle je variace standardní edice pro konzolové hráče s tím, že obdrží přístup ke hře jak na nové, tak i staré generaci konzolí. Fyzické edice jsou pouze dvě. Fyzická verze Cross-Gen Bundle a samostatná edice pro PlayStation 5.

Největší edice, kterou Black Ops 6 nabízí je Vault Edition za 2 700 Kč, která je dostupná pouze digitálně pro všechny platformy. Oproti standardní edici nabízí navíc pouze více kosmetických předmětů. Dobrou zprávou pro předplatitele služby Game Pass je skutečnost, že hra bude v den vydání dostupná prostřednictvím této služby ve standardní edici spolu s možností účastnit se otevřené beta verze.