Call of Duty bude na platformě Playstation ještě několik let, slibuje Phil Spencer

Exkluzivita rozhodně nebude tak žhavá, jak se původně předpokládalo.

Po velkém nákupu Microsoftu ve vzduchu plavala otázka, jak to bude s exkluzivitou velkých značek Activisionu v čele s Call of Duty. Vedoucí Xboxové divize Phil Spencer se nově ve vyjádření pro web The Verge rozpovídal právě o tom, jak to se značkou vypadá mimo hranice Xboxu a PC.

Spencer víceméně garantuje, že se Call of Duty udrží na platformě Playstation ještě minimálně několik let. Již dříve bylo poznamenáno, že se na konzoli Sony podívají minimálně další tři hry série, což znamená, že mohou fanoušci spát v klidu do roku 2024. A prozatím to vypadá, že i dál.

Je samozřejmě otázkou, jak bude spolupráce mezi značkou a konzolí Playstation vypadat v budoucnu, většinou se ale v těchto situacích vše řeší časovou exkluzivitou.