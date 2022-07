Call of Duty má na kontě další úniky. Mobilní Warzone obsahovalo informace o Modern Warfare II i dalším dílu

Pro Activision tohle není ani zdaleka první předčasný únik informací. Na rozdíl od ostatních si za tenhle ale mohou sami.

Battle royale Warzone kromě velkých platforem míří také na mobily. Momentálně probíhá jeho testování. Tato verze ale obsahovala i soubory týkajících se ostatních dílů Call of Duty, které zatím neměly spatřit světlo světa. Kromě Modern Warfare II, které nás čeká letos, padlo také několik zmínek o dalším díle pro rok 2024, na kterém má pracovat studio Treyarch. Máme tedy další důkaz o tom, že příští rok by si mělo dát Call of Duty pauzu od každoročního vydávání.

O screenshoty multiplayerových map se na Twitteru podělil uživatel RealiityUK. Jeho účet byste teď ale hledali marně, protože se nevyhnul blokaci. Co se ale jednou dostane na internet, to už bude dohledatelné vždycky. Můžete se tedy v galerii podívat na výčet deseti multiplayerových map.



Mutliplayerových map je vícero, ne všechny ale měly přiřazené načítací obrazovky

Vypadá to, že další díl Call of Duty by měl být pokračováním Cold War z roku 2020. Tentokrát se máme vrátit do 90. let minulého století. Ven se dostaly i jména několika zbraní. Nechybí klasiky jako Colt 723, AK 74 nebo MP5. Modern Warfare II přišlo s více detaily. Kromě zbraní v souborech nechyběly ani perky nebo herní módy, jejichž výčet najdete níže. Berte ale v potaz, že označení nejsou finální.

Zbraně: Útočné pušky: akilo, kilo53, kilo74, kilo105, mcharlie, mcbravo, M4 , scharlie, schotel, falpha, fecho, Aug, STG A3

akilo, kilo53, kilo74, kilo105, mcharlie, mcbravo, M4 , scharlie, schotel, falpha, fecho, Aug, STG A3 Samopaly: Lachmann Sub, alpha57, beta, victor, aviktor, PSDW 50, mpapax, Sakin 9, LMP

Lachmann Sub, alpha57, beta, victor, aviktor, PSDW 50, mpapax, Sakin 9, LMP Brokovnice: Bryson 800, mike1014, mkviktor, Lockwood 725

Bryson 800, mike1014, mkviktor, Lockwood 725 Odstřelovací pušky: LM-S, sa700, AX-50

LM-S, sa700, AX-50 Lehké kulomety: RAAL, ahotel, foxtrot, Bruen MK9, ngolf7, rkilo, mkilo3, kilo21

RAAL, ahotel, foxtrot, Bruen MK9, ngolf7, rkilo, mkilo3, kilo21 Pistole: X12, Revive Pistol, .50 GS, papa220, siwhiskeyLaunchers: mike203, RPG7, PILA, JOKR, Strela-P Herní módy: “Bounty”

“Free Roam”

Knock Out (Vyřiďte nepřátelský tým nebo udržte kontrolu nad hotovostí než vyprší čas)

Ground War Bomb

Ground War AI

Prisoner Rescue (Střídáte se v zachraňování rukojmích)

Invasion (Držte linii a zbavte se nepřátelského týmu) Perky: Amped, Engineer, Restock, Ghost, High alert, Overkill, Battle hardened, Kill chain, Scavenger, Shrapnel, Cold-blooded, Pitcher, Extra tactical, Focus, Hustle up, Tune up

Zdroj: mp1st, Resetera, Eurogamer.net