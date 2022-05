Call of Duty: Modern Warfare 2 má datum vydání. Podívejte se na oficiální plakáty

Nejočekávanější díl poslední doby má datum vydání.

Po menším debaklu s Vanguard se chce Activision vrátit do série Call of Duty s plnou parádou. Postarat se o to má studio Infinity Ward a jejich nejpopulárnější řada Modern Warfare. Nyní konečně víme, kdy si druhý díl zahrajeme. Datum vydání zní 28.října 2022, kdy titul vyjde pro PC a obě generace konzolí.

Letošní díl slibuje pokročilé grafické technologie, velký příklon k věrohodnému ztvárnění bitevní vřavy a samozřejmě návrat starých známých v čele s kapitánem Pricem, Gazem, Soapem a Ghostem.

Kromě oznámení tu máme také hrstku čerstvých plakátů a krátké video. Více informací bychom se měli dozvědět již brzy, stejně jako odhalení pokračování battle royale hitu Warzone.