Call of Duty: Modern Warfare II v novém traileru ukazuje příběhovou kampaň. S předobjednávkou si ji zahrajeme dřív

Nové Call of Duty sice vychází až za pár týdnů, ale už nyní Activision přišel s launch trailerem.

Po nedávném betatestu nové Call of Duty sklidilo od fanoušků vcelku pozitivní reakce. Tento ročník dlouholeté akční série přijde i s klasickou příběhovou kampaní, které se věnuje nový trailer. Z něj je jasné, že Infinity Ward ještě více přitlačilo na filmové zpracování scén. Na samotném konci ukázky pak nechybí připomínka s tím, že hráči, kteří si hru předobjednají, budou mít přístup ke kampani o týden dřív.

Ohledně kampaně Modern Warfare II se přes víkend objevilo několik spekulací v tom smyslu, že bychom se měli v budoucnu dočkat jejího rozšíření skrz placené DLC. Zatím z neoficiálních zdrojů proudí informace o tom, že Activision chystá DLC balíčky zahrnující multiplayerové mapy společně s příběhovými rozšířeními. Ohledně map by to nebyla žádná novinka. Podobně to přeci jen fungovalo u starších dílů. Zřídkakdy se ale stává, že by po vydání hry vývojáři sáhli na příběhovou kampaň.

Modern Warfare II vychází 28. listopadu na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X. Spousta hráčů ale čeká až na polovinu listopadu, kdy má vyjít battle royale

Warzone 2.0. Do té doby si fanoušci budou muset vystačit s kampaní a klasickým multiplayerem.