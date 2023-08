Call of Duty: Modern Warfare III odhalilo detaily o herních módech a první ukázku ze hry

Start události Shadow Siege ve druhém Modern Warfare a Warzone značí příchod plnohodnotného představení letošního dílu série Call of Duty. Jeho součástí je i "gameplay" trailer. Uvozovky používáme proto, že přímo z hraní není v ukázce ani záběr. Video je pouze zpracované v enginu hry. Po stránce technologie neočekávejte žádný velký skok, přeci jen mělo MW III být původně jen velké rozšíření pro MW II. To ale neznamená, že nové Call of Duty na pohled nevypadá velmi dobře. Jeden ze záběrů naznačuje návrat nechvalně známé mise No Russian.

Řeč byla o všech hlavních herních módech. V kampani plynule navážeme na příběh předchozího dílu, kdy si to kapitán Price a jeho jednotka jde vyřídit s Makarovem. Vedle klasických misí s filmovými scénami mají ale součástí kampaně tentokrát být i Open Combat mise. Ty se budou odehrávat na širších prostranstvích a nebude jasně daná jedna cesta, kterou se musíme vydat. Také bude na hráči, jaký styl hraní zvolí. Můžete naběhnout střemhlav do akce, ale tichý postup je také možná varianta.

Z multiplayeru budou mít radost skalní fanoušci původního Modern Warfare 2. Vrací se totiž všech 16 map pro hraní 6 proti 6. Každá byla znovu vytvořena od základu, aby vypadala více k světu. V ohledu herních módů padla jména jako Cutthroat, kde se proti sobě postaví tři týmy o třech hráčích, Hardpoint nebo Kill Confirmed. Pokud máte radši velkolepější akci, pak se můžete na jedné ze tří větších map pustit do Ground War nebo Invasion. MW III nabídne jednu ještě větší mapu pro War Mode.

Hratelnost by se v multiplayeru příliš proměnit neměla. Hráči by alespoň měli mít širší možnosti při tvorbě svých loadoutů a pohyb by měl být zase o něco lepší. Velmi oblíbenou funkcí, která hlásí návrat, je hlasování o další mapě na konci zápasu. Je to maličkost, ale podle reakce komunity je velmi vítaná. To platí i pro návrat starého radaru, na kterém po výstřelu nepřítele uvidíte na jeho místě červenou tečku.

Modern Warfare III nepřijde ani o Zombie mód, který oproti předchůdcům projde větší obměnou. Poprvé se totiž do akce může pustit několik skupin najednou. Společně budou plnit úkoly na otevřené mapě. Jak je zvykem, postupem času se bude neustále navyšovat obtížnost.

Call of Duty: Modern Warfare III vychází 10. listopadu pro PC, PS4, PS5, XO a XSX. S předobjednávkou se můžete pustit do příběhové kampaně s týdenním předstihem a také dostanete přístup do plánované bety.