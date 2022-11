Call of Duty na PlayStationu dalších 10 let. Microsoft přišel s novou nabídkou pro Sony

Neustále se řeší, jak a jestli vůbec proběhne akvizice Activisionu Microsoftem a často v argumentech, proč s tím má zejména Sony problém, padá jméno série Call of Duty. Už jsme slyšeli několik výroků o tom, jak by to s ní mělo být v budoucnu na konkurenční konzoli a New York Times dnes přicházejí s další variantou. Microsoft měl před pár dny nabídnout Sony pokračovaní ve vydávání Call of Duty na PlayStationu po dalších 10 let.

Původní vyjádření ohledně Call of Duty znělo, že na PlayStation bude vycházet minimálně ještě několik let. Phil Spencer, ředitel Xboxu, později uvedl, že hodlají vydávat Call of Duty, dokud bude na trhu PlayStation, pro který ho mohou dělat. Nová nabídka ale vyznívá úplně jinak. Podle zdroje New York Times měl Microsoft nabídnout Sony 10letou smlouvu 11. listopadu.

Microsoft také dodal, že Sony ve svých vyjádřeních u regulačních úřadů zveličuje důležitost Call of Duty na trhu. Oproti tomu se ohradil Jim Ryan, který stojí v čele PlayStationu. Podle něj to není pravda a pokud tato akvizice projde, je velmi pravděpodobné, že se množství možností, které hráči nyní mají, značně sníží.

Zdroj: Eurogamer.net