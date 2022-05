Call of Duty nebude chybět ani letos. Activision ukázal logo Modern Warfare II

Úniky o dalším díle dlouholeté FPS série mluvily docela jasně o pokračování Modern Warfare z roku 2019 a nyní už ho máme potvrzené oficiálně.

V názvech her ze série Call of Duty je už tak velký zmatek. Letos se ale ještě o něco zvýší, protože nový přírůstek bude bezpochyby Modern Warfare II. Potvrdily to oficiální účty série na sociálních sítích. Půjde tedy o pokračování znovuzrozeného Modern Warfare z roku 2019.

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz — Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

Nic konkrétnějšího zatím nevíme. Vydání je bezpochyby plánované na závěrečné měsíce letošního roku, takže bychom se detaily o Modern Warfare II měli dozvědět během léta. K tomu se jako výborná příležitost samozřejmě nabízí Summer Game Fest.

Logo doprovází hláška říkající, že "přichází nová éra". Podle spekulací by se měla s novým dílem zlepšit použitá technologie. O vývoj se postará studio Infinity Ward, které pracovalo i na původním Modern Warfare 2 z roku 2009. Activision očividně letos sází na jistotu, protože reboot Modern Warfare byl tím nejúspěšnějším dílem celé série.

S Modern Warfare II by měl pro sérii přijít zlom i v jiném smyslu. Další spekulace mluví o tom, že mezi jeho vydáním a případným dalším dílem bude delší časový rozestup. V roce 2023 nemá vyjít nový díl. To jsou ale zatím jen dohady, takže je doporučujeme brát s rezervou. Letos by kromě Modern Warfare 2 mělo dorazit velké vylepšení pro battle royale Warzone. Activision toho má tedy dost, co nám v průběhu léta může předvést.

Zdroj: Twitter