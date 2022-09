Call of Duty NEXT odhaleno: vylepšený multiplayer, Warzone 2.0 a mobilní battle royale

Call of Duty na nadcházející roky rozhodně chystá solidní změny.

Včerejší akce Call of Duty NEXT nám odhalila celou řadu zajímavostí a směr, kterým se multiplayerové zážitky série budou ubírat v následujících letech. A rozhodně to bylo pokoukání zajímavé. Stěžejní body prezentace se týkaly klasického multiplayeru hry Modern Warfare II, nové generace battle royale Warzone 2.0 a její mobilní odnoži Warzone Mobile.

Začněme u klasického multiplayer. Ten si zachovává své akční DNA, avšak přináší celou řadu inovací a vylepšení herních mechanismů. Týká se to jak realističtějších animací a pohybů, nově přidaného plavání, visení na římse a možnost hodit šipku po směru běhu, tak přepracovaných zbraní. Ty jsou nyní vymodelovány precizněji a animace zacházení s nimi je taktéž blíže realitě. To znamená, že při střelbě opravdu pocítíte rozdíl, pocit je věrohodnější a animace plynulejší.

Samozřejmostí jsou nové mapy, vozidla a kompletně překopaný Gunsmith editor zbraní, ve kterém si můžete z každé zbraně udělat doslova přesně to, co chcete a zpřeházet si díly a součástky dle potřeby. Množství obsahu nyní bude odemykatelného napříč větším spektrem zbraní, takže nebudete muset dělat všechno od začátku, kdykoliv si chcete osahat nový kousek.

Mnoho map je uzpůsobeno na specifické herní režimy, kromě Team Deathmatche a Domination přibyla celá řada další, případně došlo na menší inovace. Knockout je rychlovka, ve které se týmy snaží eliminovat protivníky či udržet balíček po nejdelší možnou dobu. Prisoner Rescue, jak název napovídá, pověří jeden tým záchranou rukojmí, zatímco druhý jim v tom bude bránit. Nakonec třetí novinkou je Ground War, což je v zásadě obří deathmatch na větších mapách. A pokud ani to nestačí, přibyla možnost hru hrát z pohledu třetí osoby pro specifické herní režimy.

Pokud si budete chtít odpočinout od multiplayeru, k dispozici je kooperační režim Special Ops, ve kterém spolu s kamarády budete plnit různorodé výzvy a mise proti stále tužší umělé inteligenci, a také Raids, což je hardcore verze kooperačního zážitku.

Odhalena byla také nová generace battle royale hitu Warzone 2.0, která dorazí pro všechny zcela zdarma už 16. listopadu letošního roku. I tam se nešetřilo novinkami, především protože většina herních mechanismů a inovací z klasického multiplayeru přechází i do Warzone. Oba zážitky totiž mají sjednocený svět a strukturu, takže se vracíme do starého dobrého moderního bojiště bez příchuti sci-fi ani další paralelních dimenzí.

K dispozici bude zbrusu nová mapa Al Mazrah, nový Gunsmith, plavání, přepracovaný gulag a kruh smrti. Součástí Warzone má být i zbrusu nový režim DMZ, o kterém se více dozvíme v nadcházející době. Mělo by se však jedna to jakousi inspirací Tarkovem. Nakonec nesmíme zapomenout ani na mobilní odnož Warzone Mobile, do které se již lze registrovat.

Call of Duty: Modern Warfare 2 vychází 28. října letošního roku pro PC a obě generace konzolí.

Kompletní prezentace