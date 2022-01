Call of Duty se dle spekulací stane exkluzivitou Xboxu. Na PlayStation se podívají jen některé hry Activisionu

Dokázali jste si někdy představit, že by na PlayStationu nevyšlo nové Call of Duty? Možná se tato situace stane realitou. S nákupem Microsoftu je to jedna z možností a podporují ji i slova insidera Jeffa Grubba. Ten na svém Twitteru píše, že Warzone zůstane multiplatformní hrou, ale nové díly Call of Duty nenajdete jinde než na platformách Microsoftu.

Největší videoherní obchod historie! Microsoft kupuje Activision Blizzard za 68,7 mld. dolarů

V případě Activisionu a Blizzardu nejspíš tedy Microsoft hodlá použít podobnou taktiku jako s Bethesdou, kdy se na PlayStation také některé tituly nepodívají. Grubbovi ale odporují informace přímo od Phila Spencera, ředitele Xboxu. Ten skrz Bloomberg sdělil následující: "Hráčům, kteří hrají hry Activision Blizzardu na PlayStationu, řeknu toto: Nemáme v úmyslu oddělit komunity z této platformy a to bude platit i nadále." Jeho slova se dají vyložit různě. Je jasné, že hry, které už se v minulosti na ostatní platformy dostaly, nebudou stahovat z obchodů. Spencerovo tvrzení ale nijak nevyvracuje to, že by se nové díly Call of Duty nebo jiných značek, které s nákupem získali, stát exkluzivitou pro platformy Microsoftu.

Microsoft přestal vyrábět všechny typy Xboxu One. To Sony s PS4 zdaleka nekončí

Podobně ale budeme spekulovat ještě dlouho. Než k něčemu takovému může vůbec dojít, tak musí být obchod mezi Microsoftem a Activision Blizzardem uzavřen. Jak ale podotýká insider Tom Henderson, tak k tomu nedojde dříve než v červnu 2023. I kdyby to tak byla pravda, tak letošní díl Call of Duty ještě v ohrožení určitě není.