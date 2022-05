Call of Duty: Vanguard neuspěl, protože nikdo nechtěl druhou světovou, tvrdí Activision

Už známe důvody, proč se poslední díl akční série nechytil dle představ.

Zatím poslední díl akční série Call of Duty s podtitulem Vanguard nedopadl úplně podle představ a série za poslední rok přišla o 50% aktivních hráčů. Důvodem ale podle Activision není špatný přístup k obsahu, bezpečnosti či fanouškům samotným. Jen prostě nikdo nechtěl prostředí druhé světové války.

"Zatímco Call of Duty i nadále zůstává jednou z nejpopulárnějších sérií zábavného průmyslu, díl vydaný v roce 2021 nenaplnil naše představy a očekávání. Především kvůli špatnému rozhodnutí se zasazením. Druhá světová válka nerezonovala mezi fanoušky tolik, kolik by bylo potřeba a nezvládli jsme nabídnout tolik inovací, kolik by si série zasloužila," píše se v oficiální zprávě.

Letošní rok tak plánuje být velkou otočkou. Nejen, že se z rukou Infinity Ward vrací jedna z nejpopulárnějších podsérií Modern Warfare, která slibuje velké inovace a příklon k věrohodnému ztvárnění akce. Také Warzone čeká omlazení a jakýsi reboot, který by měl vrátit battle royale titulu zašlou slávu a nalákat zpět odcházející hráče. To ale až v příštím roce.