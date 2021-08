Call of Duty: Vanguard oficiálně představeno. Nechybí kampaň, multiplayer ani zombíci

Bylo jen otázkou času, kdy se Activision vytasí s novým dílem Call of Duty. Ten letošní ponese jméno Call of Duty: Vanguard a jeho vydání je plánované na 5. listopadu pro PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series S|X. Hra bude podporovat crossplay.

Vanguard má na svědomí studio Sledgegammer Games, které předtím vedlo vývoj i u WWII nebo Advanced Warfare. Tentokrát se opět vrátí do období druhé světové války, i když stejně jako minule se nebudou úplně držet historie.

Na rozdíl od konkurence nebude v novém Call of Duty chybět příběhová kampaň. V ní si zahrajete za 4 členy jednotky Task Force One. Mise se budou odehrávat na čtyřech válečných frontách. Kromě východní a západní se podíváte i do Pacifiku a severní Afriky.

Multiplayer samozřejmě také nesmí chybět. Hned v den vydání nabídne Vanguard 20 map. Vývojáři prý vylepšili možnosti upravování zbraní a prostředí v multiplayerových mapách by díky novému Caliber systému mělo působit reaktivně a být více zničitelné. K tomu byla ještě zmíněna nová generace módu 2v2 Gunfight, který se poprvé objevil v Modern Warfare. O multiplayeru a otevřené betě se prý zanedlouho dozvíme víc.

Letos nebudou chybět ani zombíci. Tuhle část hry má na svědomí studio Treyarch. V kooperaci si budete moci prožít pokračování příběhu Dark Aether. Detaily si ale zatím nechávají pro sebe. Více informací můžeme očekávat v období Halloweenu.

Zkrátka nepřijdou ani hráči Warzone. Ještě letos je totiž čeká nová obří mapa. Stejně tak vývojáři slibují plnou integraci Warzone a Vanguard. Do obou bude přibývat obsah zdarma po vydání včetně eventů, nových map nebo módů. Jak bude integrace fungovat se do detailu prý dozvíme až pár týdnů před vydáním.

Ještě nás tedy čeká spousta odhalování, ale už nyní si můžete hru předobjednat na všech platformách, čímž si zajistíte předběžný přístup do multiplayerové bety. Vanguard je dostupný hned v několika edicích, přičemž ta nejdražší vás vyjde na 99€. Standardní pak na Battle.netu najdete za klasických 60€.