Call of Duty Vanguard zabere výrazně méně místa na disku než předchozí díly série

Série Call of Duty snášela kritiku za spoustu věcí a jednou z těch nejvýraznějších bylo v posledních letech množství místa, které nové díly zabírají na disku. S Vanguardem na to ale Activision konečně myslel a soubory hry by celkově měly být o 30 až 50 % menší než v předchozích Call of Duty. Na všech platformách by si měl vystačit zhruba s

90 GB.

PlayStation 5: 64.13 GB stahování | 89.84 GB požadované volné místo

64.13 GB stahování | 89.84 GB požadované volné místo PlayStation 4: 54.65 GB stahování | 93.12 GB požadované volné místo

54.65 GB stahování | 93.12 GB požadované volné místo Xbox Series X|S: 61 GB stahování | 61 GB požadované volné místo

61 GB stahování | 61 GB požadované volné místo Xbox One: 56.6 GB stahování | 56.6 GB požadované volné místo

Největší rozdíl mezi tím, kolik toho budete stahovat a do jaké velikosti se následně soubory rozbalí, bude tedy na PlayStationu 4. Výše uvedené údaje zahrnují kampaň, multiplayer i zombie mód. Zatím je ale otázkou, jak na tom bude PC verze.

Call of Duty: Vanguard přibližuje operátory a funkce ovladače DualSense

Také jsme zvědaví na to, jak proběhne implementace Vanguardu do free-to-play battle royale Warzone. Pokud by se s prosincovou proměnou na Warzone Pacific také její velikost smrskla, byla by to ze strany hráčů jistě také vítaná změna.

Zdroj: PlayStation Lifestyle